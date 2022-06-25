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صحة

«وزارة الصحة»: في 54 دقيقة تم إنقاذ حالة «جلطة قلبية» لأب

«وزارة الصحة»: في 54 دقيقة تم إنقاذ حالة «جلطة قلبية» لأب
٠٦:١:٤٣ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة الصحة أنه تم إنقاذ حالة جلطة قلبية لأب، تم الإبلاغ عنها، وذلك خلال 54 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة في انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أنه تم إنقاذ الحالة ضمن مبادرة الرعاية العاجلة للجلطات القلبية؛ وذلك خلال 54 دقيقة.

وتحت شعار “اللحظة تنقذ”، أكدت الوزارة أنه يتم الوصول للحالة وعمل التشخيص وإجراء القسطرة، ضمن مبادرة “الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية”.

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