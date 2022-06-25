بالإنفوجراف.. 6 إرشادات مهمة للطلاب قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث

تواصل – فريق التحرير:

ساعات قليلة وتنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثالث بمختلف مناطق المملكة، في جميع المراحل الدراسية.

وفي هذا السياق، تفاعلت إدارة تعليم الرياض عبر وسم “#اختبارات_الفصل_الدراسي_الثالث”، حيث قدمت أهم الإرشادات للطلاب استعداداً لأداء الاختبارات.

ونصحت إدارة تعليم الرياض الطلاب والطالبات بما يلي:

1- قبل الاختبار لا تحاول تعلم شيء جديد

1- تأكد من زمن ومكان الاختبار

3- استعن بالله وتوكل عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولا

5- أقرأ كل سؤال بعناية

6- راجع إجاباتك بعد الانتهاء