بعد وفاته اليوم.. تلاوة خاشعة للشيخ محمود خليل القارئ في المسجد النبوي

تواصل- فريق التحرير:

بعد ساعات من وفاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتلاوة خاشعة للشيخ الراحل محمود خليل القارئ- رحمه الله- أثناء إمامة المصلين في المسجد النبوي.

وكان قد شارك- رحمه الله- في إمامة المصلين في المسجد النبوي في تراويح عام ١٤٣٩هـ.

وتوفى اليوم السبت، إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة الشيخ محمود خليل قارئ، بعد وعكة صحية ألمّت به.

وأُدخل “قارئ” إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، إلا أنه لقى ربه داخل المستشفى، وتقرر أن تتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم بالمسجد النبوي الشريف.

وكان الشيخ قارئ قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بتكليفه بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان عام 1438.

وقد تعرض لوعكة صحية خلال إمامته للمصلين في صلاة القيام في ليلة 13 من شهر رمضان في ذلك العام، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث أمضى عدة أيام، ليعود لمواصلة صلاة التراويح في المسجد النبوي لما تبقى من شهر رمضان.

كما تم تكليفه لعام واحد في صلاة التراويح بالمسجد النبوي، ليستمر في إمامة المصلين بمسجد القبلتين حتى داهمته الوعكة الصحية التي أدخل على إثرها العناية المركزة.