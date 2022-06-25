بدموع ومشاعر إيمانية جياشة.. حجاج أوروبا يصلون مكة المكرمة

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بدموع الفرح وبمشاعر إيمانية جياشة، لم يتمالك الحجاج القادمون من أوروبا، حبس دموعهم بعد أن خطت أقدامهم أرض المملكة، معتبرين أنهم حققوا حلمًا لن يتكرر سوى مرة واحدة.

واليوم السبت، وصل إلى مكة المكرمة الفوج الأول من الحجاج الأوربيين القادمين من بريطانيا والبالغ عددهم 190 حاج.

ويعد هذا هو الفوج الأول من حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، المسجلين عبر البوابـة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف. وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط والتي تشمل ( استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص ( PCR ) قبل مغادرتهم لبلادهم )، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

وعبّرت إحدى القادمات، عن فرحتها بأنها ظلت 5 أيام تبكي من الفرحة هي وعائلتها بعد اختيارها في قرعة الحج، وأنها لم تنم بعد تحقيق حلمها لزيارة بيت الله الحرام.

واستطردت، بأنها تعتقد أن هذه التجربة لن تتكرر في حياتها، حيث إنها ذهبت للعديد من وكالة السفر إلا أنها كنت تفشل في السفر كما أن معظمها كانت مغلقة بسبب “كورونا”.

وظهرت الفرحة والدموع في أعين الحجاج جميعًا، بعدما وصلوا إلى أرض المملكة وتم استقبالهم بالورود في المطارات.