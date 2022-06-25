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تعرف على أول سيارة بالعالم تعمل بـ «الطاقة الشمسية»
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تعرف على أول سيارة بالعالم تعمل بـ «الطاقة الشمسية»

تعرف على أول سيارة بالعالم تعمل بـ «الطاقة الشمسية»
٠٢:١:٣٥ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يمكن أن تدخل سيارة “لايت ير” الكهربائية الجديدة حيز الإنتاج في شهر نوفمبر من العام 2022؛ والتي تمتلك أجزاء كبيرة من الألواح الشمسية الموجودة على سقفها وغطاء محركها وصندوقها.

وإلى جانب محطات الشحن عند نقاط التوصيل، تقول شركة “لايت ير” الهولندية إن السيارة المعروضة ستبلغ كلفتها مبدئياً 250 ألف يورو، أي 262 ألف دولار.

كما ستكون السيارة قادرة على القيادة لمسافة 388 ميلاً من دون التوقف لإعادة الشحن، وستتمتع بنطاق إضافي يصل إلى 44 ميلاً في اليوم مصدره الألواح الشمسية.

كما تعمل شركة “أبترا” على تطوير مركبة مزودة بثلاث عجلات، تعمل على الطاقة الشمسية، فخلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021، قطعت عربة كارافان تعمل 100% على الطاقة الشمسية قرابة ألفي كيلومتر عبر أوروبا، من دون التوقف للتزود بالوقود أو الشحن.

 

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