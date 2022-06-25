الداخلية الكويتية تدعو أولياء الأمور للإبلاغ عن أبنائهم إذا ظهر عليهم هذا الأمر

تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة الداخلية في الكويت أولياء الأمور إلى إبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين تظهر عليهم علامات تعاطي المخدرات، حتى يتم إلحاقهم بالجهة المخصصة بعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة علاجهم حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين، مؤكدة أن الإبلاغ يعفي من المساءلة الجنائية، وخطوة مهمة وسريعة نحو العلاج.

وأشارت إلى أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة والابلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها كما تقدم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خدماتها للجمهور على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (1884141).

ودعت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى دعم حملة (ويّاك) ونشرها بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي للحد من آفة المخدرات بين كافة شرائح المجتمع والأمور السلبية المترتبة عليها.