مطالبات بتكريمه.. عمل بطولي من شاب «خليجي» أنقذ طفلين من الغرق

تواصل ـ فريق التحرير:

نال مقطع فيديو متداول، تقدير وإعجاب كثير من الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضحية وعزيمة كبيرتين من قبل مواطن عماني وهو ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية، وذلك بعدما تعرضت السلطنة لعواصف وأمطار شديدة.

وأظهر الفيديو، رجلا يحتضن طفلين ويسحبهما من المياه التي جرت في أحد الأودية الناجمة عن العواصف المطيرة، بصعوبة شديدة نظرا لقوة وسرعة جريان المياه.

وحظي المقطع المؤثر بتفاعل كبير بين نشطاء مواقع التواصل، خاصة موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، الذي أشادوا بشهامة هذا الشاب وطالبوا بتكريمه.

فيما علق نشطاء المواقع بأنه شخص شجاع وبطل، وكاد أن ضحى بحياته لأجل إنقاذ الأطفال من غرق محقق.