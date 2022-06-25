صورة التقطتها الرادارات«الآن» على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة..ماذا سيحدث؟

نشر المركز الوطني للأرصاد، صورة التقطتها الرادارات، تبيّن (الآن) مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى جريان السيول.

وكان المركز الوطني للأرصاد، حذر من طقس اليومين القادمين على مناطق معينة، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتوقع المركز أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 50 درجة مئوية- بمشيئة الله- على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض يومي الأحد و الإثنين.

كان المركز الوطني للأرصاد، نبه في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على المدينة المنورة ، منبها إلى أمطار رعدية على منطقة عسير، بينما تشهد عدة محافظات أخرى رياحًا نشطة ومثيرة للغبار.

وأوضح المركز أن الحالة الحارة على المدينة المنورة، التي تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية ، تبدأ الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد ، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بينما توقع المركز، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر.

كما نوه المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، تبدأ الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .