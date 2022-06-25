السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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ظاهرة جديدة بلندن.. خطف«الجوالات» في وضح النهار (فيديو)

ظاهرة جديدة بلندن.. خطف«الجوالات» في وضح النهار (فيديو)
١٢:١:١٤ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

منذ عشر سنوات وأكثر وتعتبر مدينة لندن هي أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الموبايل، لكن الأمر بدا أنه يتضاعف ويتزايد بشكل مطرد.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف بوضوح عن مدى تمرس اللصوص في هذه المهنة بالعاصمة البريطانية لندن، فيظهر اللصوص وفي أقل من لمح البصر يتركون ضحيتهم في حيرته بعدما أخذوا منه تليفونه المحمول.

تقول شرطة لندن إن غالبية السرقات تكون في بعض الشوارع المزدحمة في وسط لندن من خلال راكبي دراجات بخارية خلال استعمال صاحب المحمول له.

ويقول رئيس شرطة مكافحة سرقة المحمول “بوب ماهوني” إن الزيادة في استخدام المحمول عن طريق المشاة من خلال إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت يجعلهم هدفا لمثل هذه السرقات عن طريق ركاب الدراجات البخارية.

وأضاف: “إذا كان هناك أحد اللصوص على دراجة بخارية ورأي أحد المشاة وهو يستعمل الهاتف المحمول على الطريق أو على الرصيف أو معهم حقيبة يستطيعون بسهولة أن يسرقوا المحمول أو الحقيبة ويختفون بسرعة كبيرة”؛ مشيرا إلى أن راكبي هذه الدراجات يستطيعون الاختفاء وسط المباني المرتفعة ويصبح من الصعب تتبعهم.

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خطف الجوال لصوص لندن لمح البصر وسط لندن

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