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ألمانيا تُحذر: العالم في انتظار “تسونامي” مجاعة بسبب روسيا
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دولي

ألمانيا تُحذر: العالم في انتظار “تسونامي” مجاعة بسبب روسيا

ألمانيا تُحذر: العالم في انتظار “تسونامي” مجاعة بسبب روسيا
١٢:١:٢١ ص، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

هاجمت ألمانيا أمس الجمعة روسيا واتهمتها باتخاذ “العالم كله رهينة”، وأنها تستخدم الجوع كسلاح حرب،

جاء ذلك خلال مؤتمر يُعقد في برلين ويهدف إلى إيجاد “حلول” لأزمة الغذاء التي تسببت بها العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أن موسكو تستخدم المجاعة “عمداً كما لو كانت سلاح حرب”، وتتخذ “العالم كله رهينة”.

وحذرن بربوك من “تسونامي” مجاعة حقيقي من المحتمل أن يطاول بعض الدول، وفق “فرانس برس”.

 ويُعقد المؤتمر بعنوان “الاجتماع لأمن الغذاء العالمي”، قبيل قمة قادة مجموعة الدول السبع التي والتي من المقرر أن تبدأ الأحد في بافاريا، ويشارك فيه قادة 40 دولة بينها الولايات المتحدة ودول تطاولها الأزمة بشدة مثل نيجيريا وتونس وإندونيسيا.

الكلمات الدلالية:
المانيا امريكا اوكرانيا روسيا

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