تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة حارة وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “طريف”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد وخيبر”.

3 – منطقة تبوك، وتشمل” المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

5 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات وطبرجل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا”.

6 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح والخرج والزلفي”.

7 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة و بقعاء وحائل وسميراء وموقق”.

8 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب، وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

9 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والعديد والقطيف والقيصومة والنعيرية وبقبق وحرض وحفر الباطن وخريص وقرية العليا”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من ارتفاع الحرارة والرياح والأمطار، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى مساء اليوم.