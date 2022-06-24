الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق محافظة أبين في اليمن
شرطة منطقة جازان تقبض على مواطن نشر محتوى مخالفًا
مصرع 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا
لاعب الهلال موسى ماريجا يقدم “العانية” لزميله عبد الله الحمدان في حفل زفافه (فيديو)
ما هي فتنة الفقر وفتنة الغنى ؟ الخثلان يُجيب
سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون يودع الفوج الأول من الحجاج (صور)

أحدث الأخبار

مصرع 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا

مصرع 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا
١٠:١:٠٥ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات المغربية، أن ما لا يقل عن 18 مهاجرًا بقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا

وأوضحت أن 18 مهاجرًا من أصول أفريقية، بقوا مصرعهم خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي، في محاولة للعبور من المغرب إلى مليلية الإسبانية، مؤكدة أنهم جميعًا فارقوا الحياة متأثرين بإصابات خطيرة.

وحسب معطيات الشرطة الإسبانية، أن نحو ألفي مهاجر حاولوا صباح أمس الجمعة دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، ونجح حوالي130 منهم في العبور.

وأضافت أن هذا العدد من المهاجرين قُتل، جراء تدافع العشرات منهم  وسقوط بعضهم من أعلى السياج، وسط حالة  من الهرج واستعمال أساليب عنيفة، ما أسفر عن إصابة 76 من المقتحمين من بينها 13 إصابة بليغة، كما أصيب 140 من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، حسب “فرانس برس”.

وأشارت السلطات، على أن محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب، هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف مارس الماضي بين مدريد والرباط، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها بشأن ملف الصحراء المغاربية.

الكلمات الدلالية:
أسبانيا المغرب الهجرة غير الشرعية مقتل مهاجرين مليلة

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: حالة وفاة و6 إصابات جديدة بـ”كورونا” في جدة

الصحة: حالة وفاة و6 إصابات جديدة بـ”كورونا” في جدة

منذ 8 سنوات
اغتيال ضابط ورجل دين مسلمين في هجومين منفصلين بالهند

اغتيال ضابط ورجل دين مسلمين في هجومين منفصلين بالهند

منذ 6 سنوات
«بلومبيرج»: خروج الخلاف بين «صالح» و«الحوثي» للعلن يضع نهاية للتحالف بينهما

«بلومبيرج»: خروج الخلاف بين «صالح» و«الحوثي» للعلن يضع نهاية للتحالف بينهما

منذ 5 سنوات
مدرسة أهلية بالرياض تُنهي خدمات معلماتها.. ومطالبات بتدخل «التعليم»

مدرسة أهلية بالرياض تُنهي خدمات معلماتها.. ومطالبات بتدخل «التعليم»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *