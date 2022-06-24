مصرع 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات المغربية، أن ما لا يقل عن 18 مهاجرًا بقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا

وأوضحت أن 18 مهاجرًا من أصول أفريقية، بقوا مصرعهم خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي، في محاولة للعبور من المغرب إلى مليلية الإسبانية، مؤكدة أنهم جميعًا فارقوا الحياة متأثرين بإصابات خطيرة.

وحسب معطيات الشرطة الإسبانية، أن نحو ألفي مهاجر حاولوا صباح أمس الجمعة دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، ونجح حوالي130 منهم في العبور.

وأضافت أن هذا العدد من المهاجرين قُتل، جراء تدافع العشرات منهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج، وسط حالة من الهرج واستعمال أساليب عنيفة، ما أسفر عن إصابة 76 من المقتحمين من بينها 13 إصابة بليغة، كما أصيب 140 من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، حسب “فرانس برس”.

وأشارت السلطات، على أن محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب، هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف مارس الماضي بين مدريد والرباط، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها بشأن ملف الصحراء المغاربية.