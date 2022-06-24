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ما هي فتنة الفقر وفتنة الغنى ؟ الخثلان يُجيب
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ما هي فتنة الفقر وفتنة الغنى ؟ الخثلان يُجيب

ما هي فتنة الفقر وفتنة الغنى ؟ الخثلان يُجيب
١٠:١:٣١ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان: إن الغنى له فتنة كما أن الفقر له أيضًا فتنة، ففي الغنى يُفتن الإنسان بماله، وجاهه ومنصبه ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ” ما ذِئبانِ جائعانِ أُرسِلا في غنمٍ بأشدَ مِن حرص المرء على المال والشرف”.

وأوضح أن حرص الإنسان الشديد على المال، وحرصه على الجاه والمنصب، يفتك بدينه كما يفتك هذا الذئبان الجائعان بالأغنام.

وأضاف الخثلان أن الله تعالى يقول: ” كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى “، وأن الغالب على الإنسان أنه إذا استغنى، يطغى، إلا من عصم الله عزل وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله تعال من شر فتنة الغنى.

أشار إلى أن الفقر له أيضًا فتنة، وأن الإنسان إذا افتقر ربما يقع في الكذب، وفي إخلاف الوعد، وربما يقع فيما هو أبعد من ذلك كالسرقة و الزنا وأمور كثيرة محرمة بسبب الفقر، وهذه كله داخل في فتنة الفقر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله تعال من شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر.

كما أكد التعريف النهائي للسعادة “الأبدية” هو قول الله تعالى: ” فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَاز”.

الكلمات الدلالية:
الخثلان الساعدة سعد الخثلان فتنة الغنى فتنة الفقر

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