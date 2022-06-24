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لاعب الهلال موسى ماريجا يقدم “العانية” لزميله عبد الله الحمدان في حفل زفافه (فيديو)
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محليات

لاعب الهلال موسى ماريجا يقدم “العانية” لزميله عبد الله الحمدان في حفل زفافه (فيديو)

لاعب الهلال موسى ماريجا يقدم “العانية” لزميله عبد الله الحمدان في حفل زفافه (فيديو)
١٠:١:٥٩ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير

في لفتة طيبة، ظهر اللاعب المالي المسلم موسى ماريجا نجم نادي الهلال بالزي المحلي “الشماغ والثوب”، خلال تواجده في حفل زفاف زميله في الفريق عبدالله الحمدان.

وأقيم حفل زفاف النجم عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بحضور رئيس النادي وزملائه.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه موسى ماريجا وهو يرتدي زي مواطني المملكة، ويبارك لزميله عبدالله الحمدان بمناسبة زفافه، ويقدم “العانية” للعريس.

وتُعتبر عانية الزواج، من العادات الاجتماعية المتأصلة في مجتمع المملكة وهي عبارة عن مساعدة الأقارب والأصدقاء للأشخاص المقبلين على الزواج.

ونشأن العانية قديماً، واستمرت إلى الوقت الحاضر في بعض المناطق من المملكة، وتعبر أكثر ما تعبر عنه هذه العادة، عن التضامن والتكافل داخل المملكة وبين المواطنين والأقارب والأصدقاء.

وكانت عانية الزواج في السابق، بسيطة وغير مكلفة، وتأتي من بساطة الحياة، وتختلف من منطقة إلى أخرى من حيث تقديم العانية وطريقتها.

وهناك من يقدم العانية قبل حفل الزفاف، عن طريق تجهيز أثاث غرفة العريس، بينما يميل آخرون إلى تقديمها بعد حفل الزفاف، وتكون مادية هنا، مثل مساعدة العريس في تكاليف الضيافة للمدعويين.

 

الكلمات الدلالية:
العانية الهلال عبدالله الحمدان موسى ماريجا

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