سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون يودع الفوج الأول من الحجاج (صور)

تواصل- فريق التحرير

قام سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، بتوديع الفوج الأول لحجاج جمهورية غينيا لهذا العام.

وأعرب الحجاج عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على كل الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت أمس الجمعة، توقف فترة أداء العمرة لغير حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء العشرين من شهر ذي الحجة المقبل.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على “تويتر” إنه ابتداءً من يوم أمس الجمعة؛ سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط، على أن يُتاح الحجز مجددًا عبر ‫تطبيق اعتمرنا؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن اقتصار العمرة على الحجاج، يأتي في إطار التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، وحفاظًا على سلامتهم.