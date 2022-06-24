اكتشاف مذهل لأكبر بكتيريا في العالم تُرى بالعين المجردة (صور)

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أعلن فريق من علماء الأحياء، أنه اكتشف أكبر بكتيريا في العالم في مستنقع غابات المانجروف بمنطقة البحر الكاريبي، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة لضخامتها.

وحسب وكالة “”CNN الأمريكية، فقد أعلن فريق من العلماء الفرنسيين عن اكتشاف نوع نادر وغريب من البكتيريا الخيطية البيضاء، والتى تعادل حجم رموش الإنسان.

وأوضح الفريق أن الخيوط البيضاء الرقيقة، التي تم اكتشافها هي أكبر بكتيريا معروفة حتى الآن، مؤكدًا أنه اكتشاف مذهل، حسب “العربية”.

وأكد الفريق أنه عثر على المثال الأول لهذه البكتيريا المسماة بـ”لؤلؤة الكبريت الرائعة”، والتي تتشبث بأوراق المانجروف الغارقة في أرخبيل جوادلوب بجزر الكاريبي الفرنسي.

فيما بين الفريق، أنهم غير متأكدين من سبب ضخامة هذا النوع من البكتيريا، مفترضين أنها قد تكون نوعًا من التكيف لمساعدتها على تجنب التهامها من قبل كائنات أصغر.

وأشار العلماء إلى أن الخلية لديها بنية غير معتادة بالنسبة لكل أنواع البكتيريا المعروفة والتي تم اكتشافها من قبل.