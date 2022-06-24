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القبض على مواطن لاتلافه جهاز رصد آلي في العقيق
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محليات

القبض على مواطن لاتلافه جهاز رصد آلي في العقيق

القبض على مواطن لاتلافه جهاز رصد آلي في العقيق
٠٩:١:٠١ م، السبت، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت شرطةُ محافظة العقيق بمنطقة الباحة، أنها ألقت القبض على مواطن لإتلافه جهازَ رصد آلي ونقله من موقعه وتفكيك أجزائه.

وأكدت أنه جرى إيقافُه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

في الوقت نفسه، ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم، القبض على مواطن بتهمة السطو على منزل، وسرقة مصوغات ذهبية “تم استعادتها”، وأنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة مركز مربة بمنطقة عسير من القبض على مواطن بحوزته 73 كجم من نبات القات المخدر، مؤكدة أنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

فيما تواصل الجهات الأمنية مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

الكلمات الدلالية:
الامن العام العقيق جهاز رصد الى شرطة العقيق

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