المحكمة العليا الأمريكية تُفاجئ الجميع: الحق في المثلية خطأ يجب مراجعته

تواصل- وكالات

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اليوم، أن الحق في المثلية أو ما يسمى بـ”حقوق المثليين”، خطأ يجب مراجعته

وطالب قاضي المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، اليوم الجمعة، بضرورة إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثليين وحقوق منع الحمل.وأكد توماس في تعليق عقب إصدار المحكمة قرارا بإلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، أن تلك الأحكام “كانت قرارات خاطئة بشكل واضح”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

ووتمثلت الحالات التي ذكرها، في حكم “غريسولد ضد كونيتيكت”، الصادر في عام 1965 والذي أقر حق الأزواج في الحصول على موانع الحمل، وأيضا حكم “لورنس ضد تكساس” في عام 2003، والذي منح الحق في الانخراط في أفعال جنسية خاصة، وحكم 2015 في قضية “أوبيرجفيل ضد هودجز” الذي ينص على حق زواج المثليين.

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في وقت سابق اليوم، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

ووافق 6 أعضاء بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة، من أصل 9 على القرار الذي يقضي بإلغاء حكم “رو ضد وايت” الذي كرّس حق الإجهاض، ورفض 3 أعضاء مسودة القرار.

بينما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن صدور القرار “يعود بالبلاد 150 عامًا للوراء”وأنه “يوم حزين للمحكمة وللبلاد”، وأن “صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر”، داعيًا المواطنين الأمريكيين إلى التصويت لصالح النواب الذين سيعملون في الكونجرس على تقنين حقوق الإجهاض كقانون أساسي في عموم البلاد.

من جانبه، أعرب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، عن رفضه لقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنه “استهداف للحريات الأساسية للأمريكيين.