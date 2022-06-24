الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو مؤثر.. مواطن يزور عامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل 40 عامًا
جمعية صيادي الأسماك: تمساح “سيهات” بعيد ولا يشكل خطرًا
وكيل “الحج”: قرار تخصيص العمرة للحجاج هدفه سلامتهم وأمنهم (فيديو)
تصريحات روسية جديدة حول استخدام النووي.. ماذا يجري ؟
قيمتها 191 مليون يورو.. سويسرا تُوقف شحنة مجهولة من الذهب الروسي
القبض على مواطنَيْن للسطو على منزل وحيازة 73 كجم من نبات القات في القصيم وعسير

أحدث الأخبار

فيديو مؤثر.. مواطن يزور عامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل 40 عامًا

فيديو مؤثر.. مواطن يزور عامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل 40 عامًا
٠٨:١:٤١ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

وثق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره موقع “يوتيوب”، لحظة مؤثرة عند زيارة مواطن لعامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل أربعين عامًا.

وأوضح الفيديو، أللفتة الإنسانية المؤثرة، حين سافر المواطن لإحدى القرى المصرية، لزيارة عامل مصري عمل مزارعًا في مزرعتهم بمحافظة حوطة بني تميم منذ 40 عامًا.

وبين الفيديو رد فعل العامل المصري البسيط، والذي تفاجأ بهذا الموقف الغنساني الأصيل لشعب المملكة الطيب، فبعدما علم الرجل المصري بأن الذي يتحدث معه هو أحد أبناء صاحب المزرعة التي كان يعمل فيها قبل عشرات السنين، عانقه في مشهد يبكي القلوب، وسط حالة من الفرح والبهجة والعرفان بالجميل، متوجهًا بالشكر للمواطن الذي تذكره وجاء من بعيد لزيارته بعد هذه السنوات الطويلة.

وعاد المزارع المصري بعد عمله في المملكة إلى بلاده في مصر عام 1404 هـ.

 

الكلمات الدلالية:
المملكة مصر معامل مصري مواطن يزور مصري

مواد ذات صلة

المزيد
“تعليم الرياض” يودع أكثر من 17 مليون ريال في حسابات الطالبات

“تعليم الرياض” يودع أكثر من 17 مليون ريال في حسابات الطالبات

منذ 7 سنوات
تدشين أول قسم نسائي لاستقدام العمالة المنزلية في الرياض

تدشين أول قسم نسائي لاستقدام العمالة المنزلية في الرياض

منذ 8 سنوات
عبر «تويتر» .. مغردون يطالبون بعودة الرواتب إلى 25 هجري ويؤكدون: «الأبراج ليس لها تاريخ محدد»

عبر «تويتر» .. مغردون يطالبون بعودة الرواتب إلى 25 هجري ويؤكدون: «الأبراج ليس لها تاريخ محدد»

منذ 5 سنوات
«شرطة الرياض» تكشف غموض مقتل شاب داخل سيارته في منفوحة

«شرطة الرياض» تكشف غموض مقتل شاب داخل سيارته في منفوحة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *