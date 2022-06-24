فيديو مؤثر.. مواطن يزور عامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل 40 عامًا

تواصل- فريق التحرير

وثق فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره موقع “يوتيوب”، لحظة مؤثرة عند زيارة مواطن لعامل مصري كان يعمل في مزرعتهم قبل أربعين عامًا.

وأوضح الفيديو، أللفتة الإنسانية المؤثرة، حين سافر المواطن لإحدى القرى المصرية، لزيارة عامل مصري عمل مزارعًا في مزرعتهم بمحافظة حوطة بني تميم منذ 40 عامًا.

وبين الفيديو رد فعل العامل المصري البسيط، والذي تفاجأ بهذا الموقف الغنساني الأصيل لشعب المملكة الطيب، فبعدما علم الرجل المصري بأن الذي يتحدث معه هو أحد أبناء صاحب المزرعة التي كان يعمل فيها قبل عشرات السنين، عانقه في مشهد يبكي القلوب، وسط حالة من الفرح والبهجة والعرفان بالجميل، متوجهًا بالشكر للمواطن الذي تذكره وجاء من بعيد لزيارته بعد هذه السنوات الطويلة.

وعاد المزارع المصري بعد عمله في المملكة إلى بلاده في مصر عام 1404 هـ.