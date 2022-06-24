جمعية صيادي الأسماك: تمساح “سيهات” بعيد ولا يشكل خطرًا

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كشف مستشار في جمعية صيادي الأسماك، أن مكان تواجد تمساح سيهات بعيد عن المناطق السكنية والكورنيش، وأنه لا يشكل خطرًا.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن فرق البحث تكثف جهودها لاصطياد التمساح الذي يسبح في المياه نتيجة صيد قديم أو نتيجة تربية أحد الأهالي له في مزرعته، وبسبب عدم الحماية استطاع أن يهرب عن طريق الصرف الزراعي حتى وصل على البحر.

وأضاف أن المنطقة التي يتواجد فيه التمساح هي في الأصل بعيدة عن الناس، وممنوع الاقتراب منها، وهذا أكبر دليل على أنه لا يشكر خطرًا على حياة الناس، لأن فرق حرس الحدود دوما منتشرة بالمنطقة وأنه لا خوف تمامًا من هذا التمساح.

فيما أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، د. محمد قربان، أنه كلّف فريقًا مدربًا للتعامل مع التمساح بطرق سليمة، لتجنيب المواطنين الخطر، وبما يحفظ التوازن البيئي، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهات معنية أخرى لعمل متابعة للحالة.

كما أشار مدير أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل، د. يوسف الخميس، إلى أنه يمكن التخلص من التمساح عبر الاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة، ومراقبته ومعرفة سلوكه ومن ثم وضع الشباك الحديدية له بالطعوم، أو محاصرته وصيده لتخديره، وحال وجود خطر يمكن إطلاق النار عليه.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن وجود تمساح في كورنيش الغدير بسيهات، ورجح البعض أن يكون سبب وصول التمساح إلى هذه المياه هو الصرف الزراعي، وأن سكونه في هذه المنطقة نتيجة أن المياه مالحة بالإضافة لوجود أشجار القرم.