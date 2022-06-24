تصريحات روسية جديدة حول استخدام النووي.. ماذا يجري ؟

تواصل – فريق التحرير:

في تصريحات روسية جديدة حول استخدام السلاح النووي، كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن نهج موسكو في استخدام النووي يستند إلى منطق الردع لمنع وقوع الحروب.

وأوضحت أن دول حلف شمال الأطلسي”الناتو”، أعلنت عن نفسها كتحالف نووي وأصبحت على شفا صراع مسلح مع روسي، لافتة إلى أن ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، كانت خطوة لاحتواء روسيا.

وأكدت الوزارة أنه لم تكن هناك تهديدات نووية من جانب روسيا، وأنه لن يحدث ذلك ومقاربة موسكو في هذا الشأن تعتمد على الردع.

وأشارت إلى أن القادة الأوروبيين يملون قراراتهم على الدول التي تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي ويحرضونهم على معاداة روسيا، وأن حظر عبور البضائع إلى كالينينجراد تم بإملاءات واضحة من واشنطن.

فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرم وأنه يجب أن يدفع الثمن ومن المستحيل عودة العلاقات الطبيعية معه، مشيرة إلى أن روسيا تمنع تصدير ٢٠ مليون طن من القمح ونبذل جهدنا لإنهاء حصار موانىء أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العسكرية الأوكرانية في دونيتسك، عن مقتل ٥ مدنيين وإصابة ٤ في قصف روسي على المنطقة، مؤكدة أن غارة روسية دمرت الجسر المؤدي إلى ليسيتشانسك ما يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.