وكيل “الحج”: قرار تخصيص العمرة للحجاج هدفه سلامتهم وأمنهم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج هشام سعيد: إن تخصيص أداء العمرة للحجاج بدءًا من اليوم يهدف إلى المحافظة على سلامتهم وأمنهم.

وأكد أن هذا القرار تم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه ابتداءً من اليوم الجمعة، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، على أن يُتاح الحجز مجددًا عبر “تطبيق اعتمرنا” في يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي الحجة المقبل.

وأكدت أنه”تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتخفيفًا عليهم، وحفاظًا على سلامتكم وسلامتهم، سيكون أداء العمرة فقط للحجاج خلال الفترة من اليوم الجمعة 25 ذي القعدة الموافق 24 يونيو الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة المقبل الموافق 19 يوليو المقبل.

وقدمت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، 4 نصائح مهمة للحجاج القادمين من خارج المملكة، وجاءت كالتالي:

1 – احرص على أخذ التطعيمات اللازمة للحج قبل السفر، يساعدك في تفادي انتقال أي عدوى مرضية.

2 – احرص على عدم إهمال أمتعتك داخل صالات المطار أو أثناء تنقلك في رحلة الحج.

3 – إحضارك للوثائق الطبية أمر مهم في حال كانت لديك أجهزة معدنية مثل (المفاصل الاصطناعية، وأجهزة تنظيم القلب).

4 – إحضار المستندات والوثائق الرسمية اللازمة قبل الوصول إلى المطار يسهل عليك استكمال إجراءات السفر.