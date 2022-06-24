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قيمتها 191 مليون يورو.. سويسرا تُوقف شحنة مجهولة من الذهب الروسي

قيمتها 191 مليون يورو.. سويسرا تُوقف شحنة مجهولة من الذهب الروسي
٠٧:١:٠٦ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت الجمارك السويسرية، شحنة مجهولة، تحمل 3 أطنان من الذهب الروسي، وتبحث السلطات في سويسرا عن اسم مستورد الشحنة الخاضعة للفحص.

وأعلن المكتب الاتحادي للجمارك وأمن الحدود في سويسرا، اليوم الجمعة، في بيان، أن الشحنة التي تبلغ قيمتها 191 مليون يورو وصلت من المملكة المتحدة إلى سويسرا، لكن مصدرها الأصلي يشير إلى روسيا.

وقالت الجمارك: “يفحص المكتب الاتحادي للجمارك وأمن الحدود الواردات التي تشملها العقوبات المفروضة حالياً»، مشيرةً إلى «عدم إمكان تقديم معلومات بشأن مستوردي الذهب لأسباب قانونية”.

من جانبها، قالت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة أمس، إنها اتصلت بأعضائها، وتأكدت أن أحداً منهم لم يستورد هذه الشحنة.

ووفق “بلومبرج” وصل الذهب الروسي إلى سويسرا في مايو الماضي، دون معرفة اسم مستورد الشحنة، ويعد تصدير الذهب إلى روسيا محظور بموجب نظام العقوبات المعمول به حالياً، لكن استيراد الذهب من روسيا إلى سويسرا، لا يحظره المرسوم الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.

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الجمارك السويسرية الذهب الروسي العقوبات الدولية على روسيا سويسرا شحنة ذهب

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