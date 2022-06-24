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محليات

القبض على مواطنَيْن للسطو على منزل وحيازة 73 كجم من نبات القات في القصيم وعسير

القبض على مواطنَيْن للسطو على منزل وحيازة 73 كجم من نبات القات في القصيم وعسير
٠٧:١:٢٧ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة القصيم، اليوم، القبض على مواطن بتهمة السطو على منزل، وسرقة مصوغات ذهبية “تم استعادتها”.

وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة مركز مربة بمنطقة عسير من القبض على مواطن بحوزته 73 كجم من نبات القات المخدر.

وقال “الأمن العام” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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