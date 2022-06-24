“الإحصاء”: تحليل البيانات من مصادر متعددة لدعم اتخاذ القرار في موسم الحج 1443

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بدأت الادارة العامة للإحصاء ودعم القرار بتكثيف أعمالها استعدادًا لموسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات وإدارة تجربة ضيف الرحمن.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار، المهندس فارس بن محمد المسعودي، أن الادارة تحلل البيانات والأرقام من عدة مصادر وهي: (المسوح الإحصائية، وإحصائيات الإدارات، ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات)، ثم تحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار.

وأكد المسعودي أن الإدارة كثفت من أعمال المسوح الاحصائية عن طريق الاستبانات بشكل موسع في الدراسات الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث رسمت رحلة الحاج في المسجد الحرام والتعريف بأبرز الخدمات المقدمة له في أربع محطات رئيسة وهي: (الساحات، ومباني المصليات، وصحن المطاف، والمسعى).

كما تقيس الإدارة العامة رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة وقياس الأداء التشغيلي وقياس انطباعات المستفيدين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه المسعودي إلى أن هذه الأعمال تأتي إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري.