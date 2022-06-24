تعديلات وتوجيهات مهمة من سفارة المملكة في تايلاند بخصوص إجراءات السفر وجدري القرود

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أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم، تعديلاً على إجراءات السفر، وتوجيها بشأن فيروس جدري القرود.

وقالت السفارة إن الإجراءات المحدّثة ستُطبّق اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل، وتتمثل في الآتي:

أولاً – بالنسبة للمسافرين الملقحين:

1- الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة (عند الوصول صلاحيتها 14 يومًا).

2- تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة.

3- شهادة تطعيم بلقاح كوفيد-19 جرعتين أو أكثر معتمدة من وزارة الصحة.

4- طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.

ثانيًا – للمسافرين غير الملقحين:

1- الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو تأشيرة (عند الوصول صلاحيتها 14 يومًا).

2- تقديم نتيجة اختبار (RT-PCR) سلبية خلال (72) ساعة من مغادرة جهة القدوم.

ونصحت السفارة حال الشعور بأعراض الحمى، والقشعريرة، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وآلام الظهر، والإرهاق، تورم الغدد الليمفاوية، مع طفح جلدي أو آفات حويصلية، في غضون 21 يومًا من الوصول إلى تايلاند، يرجى طلب العناية الطبية فورًا من أي مستشفى أو عيادة قريبة وإبلاغ الطبيب بتاريخ سفرك إلى أي منطقة مصابه بجدري القرود.

وللاطلاع على بيان السفارة من ( هنا )