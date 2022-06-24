تحذير عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا: ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا اليوم، تحذيرًا من عمليات الاحتيال والسرقة.

وأوصت في بيان نشرته على حسابها في “توتير”، المواطنين بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة.

وقال بيان السفارة، تحت عنوان تنبيه للمواطنين الكرام: “تهيب السفارة بوجوب توخي الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال والسرقة، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة، والحرص على الابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة”.

وطالبت السفارة بضرورة الاتصال بهاتف شؤون المواطنين في حالات الطوارئ لا سمح الله على هذا الرقم، “٠٠٤٤٧٧٩٩٥١٩٤٩٥”، وأكدت أنه متاح للجميع على مدار الساعة.