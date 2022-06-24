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تحذير عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا: ما الأمر؟

تحذير عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا: ما الأمر؟
٠٤:١:٣٠ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا اليوم، تحذيرًا من عمليات الاحتيال والسرقة.

وأوصت في بيان نشرته على حسابها في “توتير”، المواطنين بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة.

وقال بيان السفارة، تحت عنوان تنبيه للمواطنين الكرام: “تهيب السفارة بوجوب توخي الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال والسرقة، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة، والحرص على الابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة”.

وطالبت السفارة بضرورة الاتصال بهاتف شؤون المواطنين في حالات الطوارئ لا سمح الله على هذا الرقم، “٠٠٤٤٧٧٩٩٥١٩٤٩٥”، وأكدت أنه متاح للجميع على مدار الساعة.

الكلمات الدلالية:
السرقة بريطانيا سفارة المملكة عمليات الاحتيال

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