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عبر منصة “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تقّدم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ
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عبر منصة “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تقّدم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ

عبر منصة “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تقّدم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ
٠٤:١:٤٣ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تقديم خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 13 ذي الحجة.

وأوضحت أنه يمكن إصدار تصريح الخدمة لمدة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ دون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وأكدت الأمانة أنها تهدف من تقديم ھذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائھا، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

في الوقت نفسه، أعلنت أمانة الطائف خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10 إلى  13 ذي الحجة، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ بدون رسوم.

وأشارت إلى أنها تواصل جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة.

الكلمات الدلالية:
أمانة الطائف العاصمة المقدسة المطاعم والمطابخ تصريح ذبح منصة بلدي

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