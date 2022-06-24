“البنتاجون”: خسائر كبيرة للجيش الروسي في العتاد والجنود شرق أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والجنود شرق أوكرانيا، مؤكدة أن القوات الجوية الروسية لا تستطيع السيطرة على أجواء أوكرانيا.

وأوضحت أن الأوكرانيين ينفذون انسحابًا من سيفيرودونيتسك لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن التقدم الروسي في دونباس إنجاز ضئيل مقارنة بحجم العمليات العسكرية.

وأضافت أن روسيا تسعى لإحباط الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا بضربات تستهدف البنية التحتية في غرب أوكرانيا، لافتة إلى أن روسيا تفرض حصارًا بحريًا كاملًا على شواطئ البحر الأسود.

وأشارت إلى أنه سيتم منح الدول التي تقدم أسلحة سوفييتية لكييف أسلحة أمريكية وأخرى بمواصفات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

فيما كشف الحاكم الأوكراني للوجانسك، أن غارة روسية دمرت الجسر المؤدي إلى ليسيتشانسك ما يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا في الوقت الذي، اتهمت فيه الاستخبارات الأوكرانية، روسيا بتنفيذ هجمات في بيلاروسيا لإدخالها في الحرب، مشيرة إلى أن روسيا غير قادرة على إعاقة وصول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.