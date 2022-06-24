الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
قانوني: غرامة تصل لنصف مليون ريال والسجن سنة عقوبة الإساءة لكبار السن
تحذير عاجل من سفارة المملكة في بريطانيا: ما الأمر؟
عبر منصة “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تقّدم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ
الوطني للأرصاد: درجة الحرارة في بعض مدن المملكة تجاوزت 52 درجة في الظل
“الخطوط السعودية”: أكثر من 4 آلاف وظيفة في قطاع الطيران الفترة المقبلة
انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم بالمملكة

أحدث الأخبار

“البنتاجون”: خسائر كبيرة للجيش الروسي في العتاد والجنود شرق أوكرانيا

“البنتاجون”: خسائر كبيرة للجيش الروسي في العتاد والجنود شرق أوكرانيا
٠٣:١:٣٢ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والجنود شرق أوكرانيا، مؤكدة أن القوات الجوية الروسية لا تستطيع السيطرة على أجواء أوكرانيا.

وأوضحت أن الأوكرانيين ينفذون انسحابًا من سيفيرودونيتسك لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن التقدم الروسي في دونباس إنجاز ضئيل مقارنة بحجم العمليات العسكرية.

وأضافت أن روسيا تسعى لإحباط الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا بضربات تستهدف البنية التحتية في غرب أوكرانيا، لافتة إلى أن روسيا تفرض حصارًا بحريًا كاملًا على شواطئ البحر الأسود.

وأشارت إلى أنه سيتم منح الدول التي تقدم أسلحة سوفييتية لكييف أسلحة أمريكية وأخرى بمواصفات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

فيما كشف الحاكم الأوكراني للوجانسك، أن غارة روسية دمرت الجسر المؤدي إلى ليسيتشانسك ما يمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا في الوقت الذي، اتهمت فيه الاستخبارات الأوكرانية، روسيا بتنفيذ هجمات في بيلاروسيا لإدخالها في الحرب، مشيرة إلى أن روسيا غير قادرة على إعاقة وصول الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البحر الأسود البنتاجون الناتو دونباس روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
“الصحة”: 6 طرق للوقاية من نزلات البرد

“الصحة”: 6 طرق للوقاية من نزلات البرد

منذ 3 أشهر
إعلان «النقل الداخلي» للمعلمين والمعلمات.. خلال أيام

إعلان «النقل الداخلي» للمعلمين والمعلمات.. خلال أيام

منذ 5 سنوات
تشييع جثمان شهيد الواجب «الحربي» في بريدة (صور)

تشييع جثمان شهيد الواجب «الحربي» في بريدة (صور)

منذ 6 سنوات
باحثون يتوصلون لجينوم فيروس جدري القرود.. والإصابات في 10 دول

باحثون يتوصلون لجينوم فيروس جدري القرود.. والإصابات في 10 دول

منذ شهر واحد

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *