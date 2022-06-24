الوطني للأرصاد: درجة الحرارة في بعض مدن المملكة تجاوزت 52 درجة في الظل

تواصل- فريق التحرير

قال متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الصيف بدأ مبكرًا وبعض مدن المملكة تجاوزت 52 درجة مئوية في الظل، وتعد ظاهرة تُسجل في صيف هذا العام وما زلنا في بداية فصل الصيف.

وتوقع القحطاني، في مداخلة له على قناة الإخبارية، استمرار درجات الحرارة على مدن المملكة في معدلاتها المهنية في فصل الصيف، مع موجات حرارة نلامس فيها الخمسين أو أعلى من الخمسين كما سجلنا في الأيام الماضية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضي، سجلت الرياض، أعلى درجة حرارة من بين مدن ومناطق المملكة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الصيف الحالي، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث سجلت 31 درجة مئوية، ووفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد، تستمر الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

وفي وقت سابق، توقع المركز تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.