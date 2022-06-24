النفط يهبط .. و”برنت” عند 110 دولارات للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

تراجع النفط، في تداولات اليوم الجمعة، وسط ضبابية محيطة بالإمدادات، وتفاوت الطلب في الولايات المتحدة، في حين انخفضت الأسعار نحو 1.5% في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات، أو 0.1% إلى 110 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا، أو 0.2% إلى 104.46 دولار للبرميل.

وقالت مصادر، ذكرتها “CNBC عربية” أن “أوبك” والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس المقبل على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

كانت “أوبك بلس” أقرت، في اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو الجاري، زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يوميًا في يوليو، أو 0.7% من الطلب العالمي، وبالمقدار نفسه في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة أولية 432 ألف برميل في اليوم على مدى 3 أشهر حتى سبتمبر.