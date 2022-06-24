انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم بالمملكة

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم، في السوق المحلية، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 220.15 ريال، أي ما يعادل 58.71 دولار، ووصل الجرام عيار 22 إلى سعر 201.81 ريال/ 53.82 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 192.63 ريال/ 51.37 دولار، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 165.11 ريال/ 44.03 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6847.50 ريال/ 1826 دولارًا، وجاء سعر البيع بـ 6851.25 ريال/ 1827 دولارًا.

ورغم استقرار أسعار الذهب اليوم ، عالميًا، إلى أنه يتجه نحو ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسة المحتمل لأسعار الفائدة، بشكل كبير لمواجهة التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1824.72 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1825.90 دولار.