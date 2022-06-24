أمطار غزيرة على تقاطع طريقي المطار والملك عبدالله بين أبها وخميس مشيط (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

شهد تقاطع طريق المطار مع طريق الملك عبدالله بين أبها وخميس مشيط، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة مع برودة في الجو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانهمار أمطار غزيرة على تقاطع الطريقين، في الوقت الذي أبطأت فيه السيارات من سرعتها حرصًا على سلامة وأمان المسافرين على الطريق.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.