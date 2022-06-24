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محليات

تنبيه مهم من “المرور” إلى السائقين لتفادي الحوادث

تنبيه مهم من “المرور” إلى السائقين لتفادي الحوادث
١٢:١:٤٥ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نصحت الإدارة العامة للمرور، سائقي السيارات بالالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة.

وأكدت “المرور”، في منشور انفوجراف نشرته عبر صفحتها على “تويتر”، أن الحفاظ على المسافة الآمنة من أهم عناصر الأمان، فهو يمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور، شددت على ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها، من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

وأعلنت “المرور” 5 تعليمات يجب على قادة وأصحاب المركبات اتباعها، لتحقيق السلامة المرورية، وهي:

1- الالتزام بمسارات الطريق.

2- استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف.

3- الابتعاد عن إلقاء المخلفات.

4- إفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات.

5- التقيد بأفضليات المرور.

وتسعى الإدارة العامة للمرور، للتنبيه الدائم على قادة المركبات وأصحابها، بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية، وإبقاء المواطنين والمقيمين على اطلاع دائم بكل المستجدات، والقوانين واللوائح المنظمة للمرور داخل المملكة.

كما تتفاعل دائمًا من أجل تحقيق السلامة المرورية، والحفاظ على سلامة الطريق والمارة.

الكلمات الدلالية:
المرور المسافة الآمنة حوادث المرور قائدي المركبات

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