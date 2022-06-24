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“الحج”: ابتداءً من اليوم أداء العمرة للحجّاج فقط

“الحج”: ابتداءً من اليوم أداء العمرة للحجّاج فقط
١١:١:٤٦ ص، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، منذ قليل، توقف فترة أداء العمرة لغير حجاج بيت الله الحرام ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء العشرين من شهر ذي الحجة المقبل.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها على “تويتر” إنه ابتداءً من اليوم؛ سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط، على أن يُتاح الحجز مجددًا عبر ‫تطبيق اعتمرنا؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن اقتصار العمرة على الحجاج، يأتي في إطار التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، وحفاظًا على سلامتهم.

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اعتمرنا الحج العمرة تطبيق اعتمرنا

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