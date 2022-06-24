عطل في المحرك.. 4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية روسية

تواصل- وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.

الطائرة التي تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز “ايليوشين اي ال-96″، التي بدأ تصنيعها في الاتحاد السوفيتي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وأشارت معلومات أولية إلى أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان”، وفق “فرانس برس”.

وأوضح بيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم منطقة وأوردته وكالة “إيتار تاس للأنباء”، أن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقر عمومًا.

وقالت وزارة الدفاع، إنه خلال رحلة تدريب في طائرة من دون حمولة، قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تم تحديده في المحرّك. دُمّرت الطائرة بشكل جزئي عندما لامست الأرض، مؤكدًا أن أفراد الطاقم الذين جُرحوا نُقلوا إلى المستشفى.

وتحطمت الطائرة في حقل قريب جدًا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد في ما بعد.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش)، ولم تعطِ السلطات تفاصيل عن مسار الطائرة.