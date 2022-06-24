الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أمطار غزيرة على تقاطع طريقي المطار والملك عبدالله بين أبها وخميس مشيط (فيديو)
تنبيه مهم من “المرور” إلى السائقين لتفادي الحوادث
خطيب المسجد النبوي: اجتهدوا في طاعة الله وأبشروا (فيديو)
“الحج”: ابتداءً من اليوم أداء العمرة للحجّاج فقط
خطيب المسجد الحرام: في الحج يتجلى مشهد وحدة المسلمين وأخوتهم (فيديو)
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم

دولي

عطل في المحرك.. 4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية روسية

عطل في المحرك.. 4 قتلى في تحطم طائرة عسكرية روسية
٠٩:١:٢٩ ص، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.

الطائرة التي تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز “ايليوشين اي ال-96″، التي بدأ تصنيعها في الاتحاد السوفيتي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وأشارت معلومات أولية إلى أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان”، وفق “فرانس برس”.

وأوضح بيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم منطقة وأوردته وكالة “إيتار تاس للأنباء”، أن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقر عمومًا.

وقالت وزارة الدفاع، إنه خلال رحلة تدريب في طائرة من دون حمولة، قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تم تحديده في المحرّك. دُمّرت الطائرة بشكل جزئي عندما لامست الأرض، مؤكدًا أن أفراد الطاقم الذين جُرحوا نُقلوا إلى المستشفى.

وتحطمت الطائرة في حقل قريب جدًا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد في ما بعد.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش)، ولم تعطِ السلطات تفاصيل عن مسار الطائرة.

الكلمات الدلالية:
تحطم طائرة في روسيا روسيا طائرة عسكرية وزارة الدفاع الروسية

مواد ذات صلة

المزيد
«رايتس ووتش»: جيش ميانمار حرق 1500 منزل لمسلمي الروهنجيا

«رايتس ووتش»: جيش ميانمار حرق 1500 منزل لمسلمي الروهنجيا

منذ 6 سنوات
ميليشيا الحوثي تعتقل مشايخ منتمين لحزب «المخلوع صالح»

ميليشيا الحوثي تعتقل مشايخ منتمين لحزب «المخلوع صالح»

منذ 5 سنوات
بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للشركة

بالإجماع.. مجلس إدارة تويتر يوافق على تملك إيلون ماسك للشركة

منذ 3 أيام
انتشال 200 جثة وإسعاف 461 مصاباً في “مواجهات صنعاء”

انتشال 200 جثة وإسعاف 461 مصاباً في “مواجهات صنعاء”

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *