الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. الإطاحة بتاجر سلاح إيراني
بعد ساعات من مقتل إيمان إرشيد.. شاب يذبح نفسه في العاصمة الأردنية
اشترى سيارة وقبل تسجيلها ارتكب مخالفات بمبلغ غير متوقع
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق تستمر لعدة ساعات
وظائف شاغرة بمجموعة «شركة العليان القابضة» للعمل في عدة مدن
لبنان.. مضاربة للحصول على الخبز أمام أحد المخابز (فيديو)

اعلام القارئ

الكويت.. الإطاحة بتاجر سلاح إيراني

الكويت.. الإطاحة بتاجر سلاح إيراني
١٢:١:٥٦ ص، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

ألقى رجال قطاع الأمن العام بمديرية أمن محافظة حولي مخفر شرطة سلوى القبض على وافد إيراني يتاجر بالأسلحة النارية.

وطبقا لصحيفة “الجريدة” الكويتية؛ أكد مصدر أمني أن أحد رجال الأمن تلقوا إفادة بقيام وافد إيراني بالتقرب من أحد رجال الأمن وعرض عليه أسلحة للبيع مقابل مبالغ مالية بسيطة.

وبالفعل قام رجل الأمن بناء على توجيهات قادته باتمام الصفقة مع الإيراني وحدد معه ميعاد لشراء مسدس من نوع 9 ملم وعدد من الطلقات، وحدد مواقف إحدى المدارس مكاناً لعملية الاستلام والتسليم.

وفي لحظة تسليم الإيراني السلاح والذخيرة لرجل الأمن، قام رجال الأمن بالقبض على هذا الوافد الإيراني وقاموا بتفتيش مركبته وعثروا بداخلها على سلاح ناري آخر نوع 9 ملم و320 طلقة نارية.

الكلمات الدلالية:
تجارة السلاح رجال الأمن الكويتي محافظة حولي وافدا إيرانيا

مواد ذات صلة

المزيد
“الغماس” يقدم 10 آلاف ريال هدية لطفل يمني بسبب أنشودة (فيديو) 

“الغماس” يقدم 10 آلاف ريال هدية لطفل يمني بسبب أنشودة (فيديو) 

منذ 8 سنوات
(صورة) شهداء “شرورة” على سيارة مواطن.. الأكثر إعجابًا

(صورة) شهداء “شرورة” على سيارة مواطن.. الأكثر إعجابًا

منذ 8 سنوات
عبد الله القاضي في آخر تغريداته: اللهم أرحني أكثر مما تعبت

عبد الله القاضي في آخر تغريداته: اللهم أرحني أكثر مما تعبت

منذ 8 سنوات
بعد إعفاء “الربيعة”.. مغردون يرشحون وزير الصحة القادم

بعد إعفاء “الربيعة”.. مغردون يرشحون وزير الصحة القادم

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *