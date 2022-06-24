الكويت.. الإطاحة بتاجر سلاح إيراني

تواصل ـ فريق التحرير:

ألقى رجال قطاع الأمن العام بمديرية أمن محافظة حولي مخفر شرطة سلوى القبض على وافد إيراني يتاجر بالأسلحة النارية.

وطبقا لصحيفة “الجريدة” الكويتية؛ أكد مصدر أمني أن أحد رجال الأمن تلقوا إفادة بقيام وافد إيراني بالتقرب من أحد رجال الأمن وعرض عليه أسلحة للبيع مقابل مبالغ مالية بسيطة.

وبالفعل قام رجل الأمن بناء على توجيهات قادته باتمام الصفقة مع الإيراني وحدد معه ميعاد لشراء مسدس من نوع 9 ملم وعدد من الطلقات، وحدد مواقف إحدى المدارس مكاناً لعملية الاستلام والتسليم.

وفي لحظة تسليم الإيراني السلاح والذخيرة لرجل الأمن، قام رجال الأمن بالقبض على هذا الوافد الإيراني وقاموا بتفتيش مركبته وعثروا بداخلها على سلاح ناري آخر نوع 9 ملم و320 طلقة نارية.