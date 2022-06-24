الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
400 مليار دولار حجم استثمارات 10 آلاف مصنع بالمملكة
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اقتصادية

400 مليار دولار حجم استثمارات 10 آلاف مصنع بالمملكة

400 مليار دولار حجم استثمارات 10 آلاف مصنع بالمملكة
١٢:١:٣٢ ص، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف خلال زيارته المملكة المتحدة بعدد من المستثمرين البريطانيين، للتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا.
وتضمَّنتِ اللقاءاتُ اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة أرايفل، السيد دينيس سفيردلوف, وجرى خلاله استعراض النضج التنظيمي في القطاع الصناعي في المملكة، حيث يزيدُ عددُ المصانع في المملكة على 10 آلاف مصنع، بإجمالي حجم استثمارات في القطاع الصناعي يقارب 400 مليار دولار، كما اجتمع معاليه بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا لشركة رولز رويس، السيد باتريك ريجيس، والتقى مع الرئيس التنفيذي لشركة ريكيت، السيد لاكسمان ناراسيمهان.
وناقشَ معاليه في لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة فيتش ليرنينق، السيد بول تايلور الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي بحجم استثمارات جديدة خلال العام الماضي يزيد عن 20 مليار دولار، واختتمَ معاليه جولتَه في اليوم الثاني بلقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة INEOS،السيد هانز كاسيير والرئيس التنفيذي لشركة لوسي إلكتريك، جون غريفيث.

 

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10 آلاف مصنع 400 مليار دولار السعودية المملكة حجم استثمارات وزير الصناعة

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