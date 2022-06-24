«موجة غضب بلبنان» تعرية وكتم أنفاس 14 عاملاً .. والأمن يحقق

تواصل – فريق التحرير:

موجة غضب عارمة في لبنان، بسبب تداول مشاهد يظهر فيها صاحب عمل في إحدى قرى لبنان، وهو يعتدي بالضرب والإهانة على 14 عاملا، بعد تعريتهم من ملابسهم.

من جهتها أعلنت الجهات الأمنية فتح تحقيق ف الحادث، وإصدار مذكرة بإحضار المعتدي في محاولة لتهدئة الشارع اللبناني.

وتفصيلا، اتهم صاحب العمل بعض العمال المتضررين بسرقة مبلغ من المال، لذا لجأ إلى تعريتهم والانهيال عليهم بالضرب وتصويرهم لمزيد من الإهانة، كما لجأ إلى سد أفواههم بحبة من البطاطا ليكتم أنفاسهم.

وفي رواية أخرى عن الحادث، قال أقارب بعض العمال، إن المعتدي أراد التهرب من دفع مستحقاتهم بعد عملهم 4 أيام متواصلة في جمع الكرز، فلجأ إلى هذه التهمة للتهرب من مستحقات العمال.

في سياق متصل، قالت القوى الأمنية في بيان لها، إن الحادثة وقعت في بلدة العاقورة، وهي إحدى القرى في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.