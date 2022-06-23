الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق تستمر لعدة ساعات
وظائف شاغرة بمجموعة «شركة العليان القابضة» للعمل في عدة مدن
لبنان.. مضاربة للحصول على الخبز أمام أحد المخابز (فيديو)
شاهد.. فرحة شاب معاق بعد حصوله على كرسي متحرك كهدية
جامعة القصيم تحصل على جائزة «بلاك بورد» الدولية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022
وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية

محليات

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق تستمر لعدة ساعات

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق تستمر لعدة ساعات
١١:١:٣٧ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق “الباحة وعسير ونجران”، خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على الرؤية الأفقية.

وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بمشيئة الله.

 

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الباحة الطقس توقعات الأرصاد عسير نجران

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تضع 7 آليات لضمان سرعة الردّ على الجهات الحكومية

«التعليم» تضع 7 آليات لضمان سرعة الردّ على الجهات الحكومية

منذ 6 سنوات
أوامر ملكية | إنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة».. و«الهويريني» رئيساً له

أوامر ملكية | إنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة».. و«الهويريني» رئيساً له

منذ 5 سنوات
إعفاء الأمير نواف بن فيصل وتعيين الأمير عبدالله بن مساعد رئيسًا لرعاية الشباب

إعفاء الأمير نواف بن فيصل وتعيين الأمير عبدالله بن مساعد رئيسًا لرعاية الشباب

منذ 8 سنوات
10 آلاف قذيفة من الألعاب النارية تضيء سماء الرياض أيام العيد

10 آلاف قذيفة من الألعاب النارية تضيء سماء الرياض أيام العيد

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *