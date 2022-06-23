توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق تستمر لعدة ساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق “الباحة وعسير ونجران”، خلال الساعات القليلة المقبلة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على الرؤية الأفقية.

وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بمشيئة الله.