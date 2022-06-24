أين تذهب يوم الإجازة هذا الأسبوع؟.. حديقة الملك عبدالله بالرياض تلبي كل احتياجات أسرتك

تواصل ـ فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها إحدى الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

حديقة الملك عبدالله بالملز “الرياض”

عند الحديث عن أماكن التنزه لابد أن نبدأ بحديقة الملك عبدالله بالملز، والتي تعد من أجمل وأكبر الحدائق العامة في العاصمة الرياض.

الحديقة تلبي احتياجات الجميع في الأسرة الواحدة سواء رب الأسرة أو الأبناء سواء كانوا أطفالًا أو شُبانًا، نظرًا لما تحتويه من أنشطة كثيرة وأماكن رائعة ومساحات خضراء جميلة، وتعد واحدة من أشهر الحدائق العامة في الرياض.

الأنشطة وما يمكن أن تستمتع به بالحديقة

1. مشاهدة عرض النافورة

تتوسط حديقة الملك عبد الله نافورة مياه عالمية تقدم عرض استثنائي وممتع للجميع، حيث تقذف النافورة المياه إلى ارتفاع 110م مع عروض ليزر و تغييرات جميلة في اتجاهات المياه.

2. الاستمتاع بجلسة عائلية على العشب

تتوفر مساحات خضراء كبيرة بحديقة الملك عبد الله، كما توجد أشجار مشذبة بعناية كبيرة، وتعتبر الجلسة في العشب والاسترخاء أو تبادل الحديث مع العائلة أفضل ما يمكن القيام به في هذا المنتزه الجميل.

3. ممارسة الرياضة

تبلغ مساحة حديقة الملك عبد الله ما يقارب 320 ألف متر مربع مما يجعلها مناسبة لرياضة المشي والركض خاصة مع توفر مسارات معبدة بين المساحات العشبية إضافة إلى التمتع بالهواء النقي.



4. الترفيه واللعب للأطفال

تم تخصيص منطقة ترفيه و ألعاب للأطفال في حديقة الملك عبد الله بالملز ، حيث يمكن لطفلك أن يجرب العديد من الملاهي و الألعاب الرائعة التي ستجعله يحب المكان و يتمنى بالعودة إليه في أقرب فرصة.



5. تناول الطعام

بعد جولة من التنزه و المشي لابد من جرعة من الطاقة و التي ستجدها في العديد من المطاعم داخل الحديقة والتي تعتبر من أفضل مطاعم الرياض وتوفر أطباق وسندويشات لذيذة و متنوعة وبأسعار مناسبة.

6. الترفيه للشباب

تخصص حديقة الملك عبد الله، منطقة خاصة بالشباب تتوفر بها مناطق جلوس مظللة،إضافة إلى ملاعب متعددة لممارسة الرياضة.



7. الفعاليات والأنشطة

تقوم إدارة حديقة الملك عبد الله بالرياض بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية و الترفيهية في المناسبات وأيام الأعياد.

عنوان حديقة الملك عبدالله بالرياض

تقع الحديقة بشارع الأمين عبدالله العلي النعيم، الملز، الرياض 12836.

للوصول للحديقة أضغط: هنــا

أوقات الزيارة

تختلف أوقات الزيارة في حديقة الملك عبدالله، في فصل الصيف عن فصل الشتاء، حيث يتم افتتاح أبواب الحدائق أمام كافة الزوار والعائلات خلال أوقات العمل التالية:

فصل الشتاء: 01:00 ظهراً – 11:00 مساءً

فصل الصيف: 03:00 مساءً – 12:00

أسعار الدخول إلى حديقة الملك عبدالله

حددت إدارة حديقة الملك عبدالله أسعار تذاكر الدخول بشكل مناسب لكي تكون في متناول الجميع، وفيما يلي أسعار تذاكر الدخول لحديقة الملك عبدالله:

سعر تذكرة الدخول للكبار هو 10 ريالات.

سعر تذكرة الدخول للأطفال هو 5 ريالات.

والدخول مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة.