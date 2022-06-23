وظائف شاغرة بمجموعة «شركة العليان القابضة» للعمل في عدة مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان القابضة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مشرف مكتب الخدمة

ـ فني 2

ـ كاتب دعم العملاء

ـ مهندس تصميم

ـ مشرف الخدمة

ـ مشرف الجرد

ـ اخصائي منتج

ـ محاسب

ـ وغيرها…

طريقة التقديم :

ـ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2022م.

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