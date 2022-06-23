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شاهد.. فرحة شاب معاق بعد حصوله على كرسي متحرك كهدية
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شاهد.. فرحة شاب معاق بعد حصوله على كرسي متحرك كهدية

شاهد.. فرحة شاب معاق بعد حصوله على كرسي متحرك كهدية
١٠:١:٥٠ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لشاب معاق، لم يتمالك نفسه من الفرحة بعد حصوله على هدية عبارة عن كرسي متحرك.

وظهر الشاب في المقطع، وبجواره أحد الأشخاص يفتح له هدية ملفوفة داخل صندوق من الكرتون.

وفور الانتهاء من فتح الهدية، ظهر على الشاب فرحة غامرة، وملأت الابتسامة محيّاه، لحصوله على كرسي متحرك يساعده على الحركة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مثمنين جهود من ساهم في إدخال الفرحة والسرور على قلب هذا الشاب.

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