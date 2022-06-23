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«تجارة نجران» تضبط 8 مخالفات تجارية في 183 زيارة تفتيشية
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مناطق ومحافظات

«تجارة نجران» تضبط 8 مخالفات تجارية في 183 زيارة تفتيشية

«تجارة نجران» تضبط 8 مخالفات تجارية في 183 زيارة تفتيشية
١٠:١:٤٧ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حرر فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران وبمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة حبونا 8 مخالفات تجارية، نتيجة 183 زيارة تفتيشية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن جولات الفروع الميدانية على جميع منافذ البيع في المحافظات الشمالية (يدمة وبدر الجنوب والخانق وهدادة)، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.

وحسب- عكاظ- تم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، وتحرير 8 مخالفات تجارية.

وأوضحت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام القادمة، على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة وذلك للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري.

الكلمات الدلالية:
زيارة تفتيشية مخالفات نجران وزارة التجارة

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