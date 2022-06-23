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وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية
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صحة

وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية

وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية
١٠:١:٢٢ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله بن مفرح عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية من خطورة التراخي بشأن الإجراءات الاحترازية.

وقال عسير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بعد هدوء كبير التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والانفلونزا الى مستويات ما قبل الجائحة”.

وأضاف د. عبدالله عسيري: “علمتنا الجائحة ان الاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جداً، ولذلك يجب الالتزام بالتالي:

  • بقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل
  • تغطية الفم والانف عند العطاس والسعال
  • تطهير الأيدي

الكلمات الدلالية:
الإنفلونزا الزكام الصحة وكيل وزارة الصحة

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