وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية

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حذر د. عبدالله بن مفرح عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية من خطورة التراخي بشأن الإجراءات الاحترازية.

وقال عسير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بعد هدوء كبير التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والانفلونزا الى مستويات ما قبل الجائحة”.

وأضاف د. عبدالله عسيري: “علمتنا الجائحة ان الاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جداً، ولذلك يجب الالتزام بالتالي:

بقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل

تغطية الفم والانف عند العطاس والسعال

تطهير الأيدي