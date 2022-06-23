وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية
تواصل – فريق التحرير:
حذر د. عبدالله بن مفرح عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية من خطورة التراخي بشأن الإجراءات الاحترازية.
وقال عسير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بعد هدوء كبير التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والانفلونزا الى مستويات ما قبل الجائحة”.
وأضاف د. عبدالله عسيري: “علمتنا الجائحة ان الاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جداً، ولذلك يجب الالتزام بالتالي:
- بقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل
- تغطية الفم والانف عند العطاس والسعال
- تطهير الأيدي
بعد هدوء كبير
التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والانفلونزا الى مستويات ما قبل الجائحة
علمتنا الجائحة ان الاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جداً
✅بقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل
✅تغطية الفم والانف عند العطاس والسعال
✅تطهير الايدي pic.twitter.com/njMtipv6Wt
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) June 23, 2022