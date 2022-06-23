الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة القصيم تحصل على جائزة «بلاك بورد» الدولية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022
وكيل الصحة يوضح سبب انتشار الإنفلونزا والزكام.. ويوجه 3 نصائح للوقاية
«تجارة نجران» تضبط 8 مخالفات تجارية في 183 زيارة تفتيشية
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
أراد تركيب سور حول مزرعته فتسبب في إجلاء سكان مدينة (فيديو متداول)
استشارية أسرية: 4 فوائد لقراءة القصص للأطفال قبل النوم

محليات

جامعة القصيم تحصل على جائزة «بلاك بورد» الدولية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022

جامعة القصيم تحصل على جائزة «بلاك بورد» الدولية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022
١٠:١:٢٠ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

حصلت جامعة القصيم ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة البلاك بورد العالمية في “التميز في قيادة التغيير للعام ٢٠٢٢”.
وقد جاء اختيار جامعة القصيم لنيل هذه الجائزة تقديرًا لما قامت به الجامعة من إسهامات لتطوير وتحديث آليات استخدام وتوظيف أدوات نظام التعلم الإلكتروني في تحسين العملية التعليمية، وحل المعوقات المرتبطة بها، من خلال حلول ابتكارية غير تقليدية قائمة على أدوات نظام البلاك بورد، بما أسهم في زيادة كفاءة التعلم وتطوير آليات تقديمه.
من جهته أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد بن مبارك الدوسري أن الجائزة تهدف إلى دعم الابتكار والتميز في مجتمع ممارسات التعلم الإلكتروني من خلال نظام (Blackboard) على مستوى العالم، وذلك من خلال دراسة ممارسات وتجارب كثير من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة، وقارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، واختيار أفضل تلك التجارب خلال العام.

الكلمات الدلالية:
بلاك بورد جائزة جامعة القصيم عام 2022 قيادة التغيير

مواد ذات صلة

المزيد
الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بمراجعة سياسات مواردها البشرية بهدف دعم التوطين

الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بمراجعة سياسات مواردها البشرية بهدف دعم التوطين

منذ 3 سنوات
تغريم مشروعي دواجن 170 ألف ريال.. تعرَّف على الأسباب

تغريم مشروعي دواجن 170 ألف ريال.. تعرَّف على الأسباب

منذ 4 سنوات
وفاة طفل غرقاً في عين مياه وادي ماعل بمحافظة العقيق

وفاة طفل غرقاً في عين مياه وادي ماعل بمحافظة العقيق

منذ 7 سنوات
سماحة المفتي يحث على المساهمة في الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الصومالي

سماحة المفتي يحث على المساهمة في الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الصومالي

منذ 11 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *