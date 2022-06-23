الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بطريقة مبتكرة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة بمطار الكويت
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دولي

بطريقة مبتكرة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة بمطار الكويت

بطريقة مبتكرة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة بمطار الكويت
٠٨:١:١٧ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد الاشتباه بها، تمكن رجال جمارك الشحن الجوي بالتعاون والتنسيق مع البحث والتحري الجمركي من إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة مخدرة من نوع كبتاجون إلى البلاد قادمة من تركيا.

ونقلت وسائل إعلام كوتية أن الشحنة المضبوطة كانت مخبأة بطريقة حديثة ومبتكرة في مكائن تغليف.

ونقلت القبس الكويتية عن مسؤول جمركي أن رجال جمارك الشحن الجوي اشتبهوا في شحنة مكائن تغليف قادمة من تركيا، تقدم وافد سوري لاستلامها.

وأوضحت أنه بعد تفتيش الشحنة تبين بداخلها 3 ملايين حبة مخدرة، وجرى ضبط الشحنة، وإحالة المتهم لجهة الاختصاص لتولي ومباشرة التحقيق في الواقعة.

 

 

الكلمات الدلالية:
3 ملايين حبة الشحنة كبتاغون مطار الكويت

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