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الأردن .. قرار مفاجيء بشأن قضية مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»
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دولي

الأردن .. قرار مفاجيء بشأن قضية مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»

الأردن .. قرار مفاجيء بشأن قضية مقتل الطالبة «إيمان إرشيد»
٠٩:١:٠٥ م، الجمعة، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أردنية أن السلطات قررت حظر النشر في قضية مقتل الفتاة إيمان إرشيد، الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية، والتي لقيت حتفها صباح أمس الخميس داخل الجامعة.

وقرر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي إحسان السلامات، حظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية، مؤكدا أن الأمر يسري على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل.

وفي بيان تم توجيهه لمدير هيئة الإعلام: “أعلمكم أنه تقرر حظر النشر في قضية قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية، للتكرم بالتعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان: “التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية المشار إليها أعلاه، أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صورة أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية”.

الكلمات الدلالية:
إيمان إرشيد الأردن الإعلام المرئي عام الجنايات

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