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صحة

ما الكمية التي يحتاجها الحاج من السوائل يوميًا لتفادي الإعياء بسبب الحرارة؟

ما الكمية التي يحتاجها الحاج من السوائل يوميًا لتفادي الإعياء بسبب الحرارة؟
٠٨:١:٤٥ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قدّم أستاذ الصحة العامة استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق أحمد خوجة، عدة نصائح لحجاج بيت الله الحرام، للحفاظ على صحتهم وعدم الشعور بالإعياء أثناء أداء مناسك الحج.

وبيّن أن أهمية الماء تتضاعف في الحج لمواجهة الحر الشديد والمشي بشكل مستمر، وذلك لجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، ومنع التعرض لحالة الجفاف.

وتأتي هذه النصائح في ظل ارتفاع دراجات الحرارة، تزامنًا مع موسم الحج، وهو ما يؤدي إلى الإجهاد والتعرق وفقدان الجسم الكثير من السوائل التي لابد من تعويضها.

وقدّم “خوجة” عدة نصائح وتحذيرات للحجاج والتي جاءت كالتالي:

1- ضرورة الحرص على تناول 3 لترات يومياً من السوائل ويشمل ذلك الماء والعصائر الطازجة.

2- تناول الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.

3- يستحسن تناول الفواكه والخضار الغنية بالمياه فهي تساعد على تعويض فقدان السوائل والمعادن.

4- الحرص على تجنب أشعة الشمس المباشرة والوجود في مناطق الظل.

5- الحرص على أخذ القيلولة بعد الظهر فهي تشكل أهمية لأن الحرارة الشديدة تجهد الجسد.

تحذيرات للحجاج

– لا ينصح بتناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة لكونها تحتوي على الكافيين الذي يسهم في زيادة إدرار البول، مما يعني زيادة خسارة المياه من الجسم.

– لا تعتبر العصائر المعلبة بديلا عن المياه، لكونها تحتوي على سكريات، وبالتالي سعرات حرارية عالية.

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