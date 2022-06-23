بعد إلغاء تطبيق الإجراءات الاحترازية.. هل سنستغني عن توكلنا؟ (فيديو)

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أكد مساعد مدير مركز المعلومات لمنظومة توكلنا المهندس صالح مصيباح أن تطبيق توكلنا خدمات هو التطبيق الذي يتم العمل عليه حاليا.

وأضاف مصيباح لـ”الإخبارية”، أنه تم نقل العديد من الخدمات لتطبيق توكلنا خدمات، والمربوط بعدد كبير من الجهات الحكومية، وهدفها هو تسهيل حياة الفرد سواء كان مواطنا أو مقيما أو زائرا للوصول للخدمات الحكومية كافة.

وتابع أن تطبيق توكلنا الأساسي يبقى تطبيق مستخدم في حالات الفيروسات وما شابه والأمور التي لها علاقة بالجائحة واستخدامه الآن محدود في إظهار الحالة الصحية واللقاحات.

وختم مساعد مدير مركز المعلومات لمنظومة توكلنا بقوله :”أما توكلنا خدمات فمجاله أوسع بكثير ويقدم مجموعة أوسع من الخدمات الحكومية في منصة متكاملة سهلة الوصول لكافة أفراد المجتمع”.